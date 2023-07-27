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Артета заявил, что доволен составом «Арсенала»

Артета заявил, что доволен составом «Арсенала»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о составе своей команды, отметив, что доволен им, и заявив, что готов к изменениям в нём, так как трансферное окно всё ещё открыто.

«У нас есть 30 игроков, что подразумевает, что всё ещё может измениться, это очевидно, ведь рынок всё ещё открыт, мы к этому готовы. Мы действительно довольны командой, которая у нас есть сейчас. Очевидно, что нам нужны улучшения в плане игры, мы должны это сделать. В целом, я действительно доволен командой», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

В текущее трансферное окно «Арсенал» совершил три трансфера — «канониры» купили полузащитников Деклана Райса и Кая Хаверца и защитника Юрриена Тимбера.

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