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Артета сообщил, что украинский защитник «Арсенала» Зинченко вновь получил травму

Артета сообщил, что украинский защитник «Арсенала» Зинченко вновь получил травму
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что украинский защитник команды Александр Зинченко вновь получил мышечную травму, из-за чего пропустил предсезонный сбор «канониров».

«У Александра Зинченко, к сожалению, снова была мышечная травма. Он восстанавливается, думаю, он скоро вернётся, но жаль, что его не было с нами на протяжении всего тура», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

В прошлом сезоне Зинченко из-за различных травм пропустил 17 матчей «Арсенала» во всех турнирах. Украинец не играл за лондонцев в концовке чемпионата Англии.

Всего в прошлом сезоне Зинченко сыграл за «Арсенал» 33 матча во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

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