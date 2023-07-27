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Видео: новичок «Реала» Хоселу забил «Манчестер Юнайтед» ударом через себя

Видео: новичок «Реала» Хоселу забил «Манчестер Юнайтед» ударом через себя
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Нападающий мадридского «Реала» Хоселу отметился красивым забитым мячом в товарищеском матче с английским «Манчестер Юнайтед» (2:0), поразив ворота «красных дьяволов» ударом через себя.

Хоселу забил красивый гол в ворота «Манчестер Юнайтед»

На 89-й минуте матча Хоселу в штрафной площади «Манчестер Юнайтед» откликнулся на навес защитника «Реала» Лукаса Васкеса, успел сложиться и пробить через себя, мяч залетел в ворота англичан. Этим голом испанский форвард установил окончательный счёт в проходившем вчера, 26 июля, в американском Хьюстоне товарищеском матче. Ещё один забитый мяч «Реала» на счету полузащитника Джуда Беллингема.

33-летний Хоселу перешёл в «Реал» этим летом на правах аренды из «Эспаньола».

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