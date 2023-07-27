Валерий Газзаев высказался о молодых игроках ЦСКА после разгромной победы над «Оренбургом»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о победе армейской команды в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России над «Оренбургом» (6:0).

«Ничего удивительного в такой победе не увидел. ЦСКА показал очень хороший уровень футбола. У армейцев очень хорошая молодёжь: отдельно выделю Арбузова и Рядно. Также хорошо себя показали Кисляк с Ермаковым. Это очень хорошие ребята, которым нужно доверять, потому что у них есть перспектива. Кубок — это турнир, где можно давать возможность играть молодым игрокам, одновременно с этим решая задачи. ЦСКА достаточно легко провёл качественный матч, чего не скажешь об «Оренбурге», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.