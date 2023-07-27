ЦСКА хочет приобрести левого защитника «Клермона» Нето Боржеса
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ЦСКА хочет приобрести левого защитника «Клермона» Нето Боржеса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сам игрок готов перейти в ЦСКА, в данный момент идёт диалог с агентами игрока.
«Что касается цены, то изначально французы хотели € 5 млн, ЦСКА же, с учётом года до конца контракта, не готов платить более € 3 млн», — добавил источник «Чемпионата».
26-летний Боржес в прошлом сезоне сыграл 34 матча за «Клермон» во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт бразильца с французским клубом рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 4 млн.
В «Клермон» Боржес перешёл прошлым летом на правах свободного агента.
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