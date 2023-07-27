Итоги первой игры сезона футбольного квиза «Чемпионат Brainboy»

25 июля стартовал уже пятый сезон футбольного квиза «Чемпионат Brainboy». Мы внесли небольшие изменения в формат проведения: каждую игру команды будут делиться на две группы с помощью рандомайзера, а это значит, что победителей и призёров будет ещё больше.

Результаты первой группы:

«Штаб» уже с первой игры включил свои интеллектуальные мощности на полную. Браво!

Совсем немного не хватило коллективу «Габор Бабос», чтобы вырвать победу на самом финише, но и «серебро» – это очень достойно!

Название сменилось, а результат по-прежнему превосходен! Очередной пьедестал у команды «Вышли на замену» (ранее команда называлась «Остались в запасе»).

В другой группе последний раунд изменил расстановку в турнирной таблице:

«Золото» забирает «Major League, Suck It!». Отличный старт!

Показав шикарную игру, вторыми становятся «Мечты сбываются».

А третьей стала команда «Neverkusen». Солидная игра – солидный результат!

Победителей наградили подарками от «Чемпионата», издательства «Бомбора» и бара «Liberty». Всем спасибо за игру! До встречи на второй игре сезона 22 августа в 20:00 мск!