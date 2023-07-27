Бывший игрок мадридского «Реала» Иско перешёл в «Бетис»

Полузащитник Иско, известный по выступлениям за мадридский «Реал» и сборную Испании, стал игроком «Бетиса». Об этом сообщает пресс-служба «бетикос».
Сообщалось, что главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини проявил личный интерес в сотрудничестве с опытным полузащитником. 31-летний футболист подписал с новым клубом соглашение сроком на один сезон (до конца июня 2024 года).
Иско имеет опыт выступления за сборную Испании: в 38 матчах за «фурию роху» он отметился 12 голами. Последним клубом хавбека была «Севилья», с которой он расторг соглашение в конце прошлого года. В сезоне-2022/2023 испанский полузащитник принял участие в 12 матчах Ла Лиги, в которых отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
- 27 июля 2023
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