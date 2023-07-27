Медведев объяснил, почему «Зенит» не объявил об уходе Малкома

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что петербуржцы официально объявят о переходе нападающего Малкома в «Аль‑Хиляль» после получения первой суммы за трансфер бразильца.

«Трансфер состоится только после получения первой суммы. Когда саудовцы должны заплатить эту сумму? Ждём, на днях», — приводит слова Медведева издание «Спорт День за Днём».

В сезоне-2022/2023 Малком провёл за сине‑бело‑голубых 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Футболист выступал за «Зенит» с августа 2019 года. Его переход из «Барселоны» обошёлся петербуржцам в € 40 млн.

Бразилец, получивший российское гражданство, в составе «Зенита» стал четырёхкратным чемпионом России, один раз выиграл Кубок страны и завоевал четыре Суперкубка.