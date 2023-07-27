Малком задолжал ГИБДД несколько десятков тысяч рублей перед уходом из «Зенита»

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Малком задолжал 64 тыс. рублей ГИБДД за многочисленные нарушения ПДД в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «ИА Регнум».
По информации источника, у Малкома накопилось уже 60 неоплаченных штрафов к моменту его перехода из петербургского «Зенита» в «Аль-Хиляль». Документы о многочисленных просроченных задолженностях футболиста направлены в Федеральную службу судебных приставов.
«У бразильца сейчас висит долг 64 тысячи рублей, который он до сих пор не оплатил. В основном это неоднократные превышения скорости и пени за неоплаченные штрафы в прошлом. Кроме того, после скандала со штрафами в феврале 2023 года Малком зачем-то поменял регистрационные знаки своего транспортного средства, проще говоря, номер автомобиля. Причём подал заявление на смену регистрационных знаков Малком уже на следующий день после скандала в СМИ», — сообщил источник.
Отметим, что Малком уже покинул Россию, прибыв в расположение своего нового клуба в Саудовской Аравии.
- 27 июля 2023
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