Бышовец: не думаю, что группа D Кубка России – это группа смерти
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Известный российский тренер Анатолий Бышовец оценил соперничество команд в группе D Фонбет Кубка России сезона-2023/2024.
«Не думаю, что команды попали в группу смерти. «Краснодар» оставил хорошее впечатление по качеству игры и по настрою на борьбу. Думаю, у «быков» есть шанс достаточно далеко пройти по сетке турнира. Красно-белые выступают в своём стиле, ведь «Спартак» традиционно считается кубковой командой. У «Динамо» тоже есть шансы на выход из группы, но просто точно никому не будет», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, ещё одним участником квартета D является «Пари Нижний Новгород». В стартовом матче этой группы московское «Динамо» уступило «Пари НН» в серии пенальти (1:1, 3:4 по пенальти).
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