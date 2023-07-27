«Наполи» предложил € 22 млн за защитника «Ланса» Дансо

«Наполи» заинтересован в приобретении защитника «Ланса» и сборной Австрии Кевина Дансо, сообщает Footmercato.
По информации источника, «партенопейцы» сделали французскому клубу официальное предложение о покупке в размере € 22 млн. «Ланс», в свою очередь, хочет выручить с продажи своего игрока не меньше € 30 млн.
Дансо выступает за «Ланс» на протяжении двух лет (с 2021 года). В сезоне-2022/2023 защитник провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.
Ранее сообщалось о переходе защитника «Наполи» Ким Мин Джэ в мюнхенскую «Баварию».
- 27 июля 2023
-
23:01
-
22:49
-
22:42
-
22:41
-
22:38
-
22:25
-
22:18
-
22:04
-
22:00
-
21:58
-
21:41
-
21:38
-
21:34
-
21:20
-
21:13
-
21:07
-
21:03
-
21:02
-
21:00
-
20:51
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:26
-
20:20
-
20:17
-
20:16
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:49
-
19:43
-
19:41