«Наполи» предложил € 22 млн за защитника «Ланса» Дансо

«Наполи» заинтересован в приобретении защитника «Ланса» и сборной Австрии Кевина Дансо, сообщает Footmercato.

По информации источника, «партенопейцы» сделали французскому клубу официальное предложение о покупке в размере € 22 млн. «Ланс», в свою очередь, хочет выручить с продажи своего игрока не меньше € 30 млн.

Дансо выступает за «Ланс» на протяжении двух лет (с 2021 года). В сезоне-2022/2023 защитник провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.

Ранее сообщалось о переходе защитника «Наполи» Ким Мин Джэ в мюнхенскую «Баварию».