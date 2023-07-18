Ким Мин Джэ — игрок «Баварии»

Южнокорейский защитник Ким Мин Джэ стал игроком мюнхенской «Баварии», сообщает пресс-служба клуба.
26-летний защитник, ранее выступавший за «Наполи», присоединился к действующим чемпионам Германии. Ранее сообщалось, что итальянский клуб получит за трансфер южнокорейца около € 50 млн, а сам футболист заключит с «Баварией» контракт до 2028 года.
За команду из Мюнхена Ким Мин Джэ будет выступать под третьим игровым номером.
Отметим, что южнокорейский защитник стал одним из главных лиц прошедшего сезона в «Наполи», в котором итальянский клуб выиграл чемпионский титул. Ким Мин Джэ провёл 35 матчей в Серии А, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Бавария по итогам прошлого сезона выиграла Бундеслигу, только по дополнительным показателям обойдя дортмундскую «Боруссию».
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