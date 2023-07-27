«Интер» отдал голкипера Раду в аренду «Борнмуту»

Вратарь «Интера» Йонуц Раду присоединился к «Борнмуту» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
26-летний голкипер проведёт в «Борнмуте» весь следующий сезон. Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа футболиста за € 8 млн.
Фото: afcb.co.uk
В сезоне-2022/2023 Раду выступал за «Кремонезе» и «Осер» на правах аренды. Суммарно голкипер провёл 26 матчей за оба клуба во всех турнирах, в которых пропустил 39 мячей. Контракт игрока с «Интером» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн. У вратаря есть опыт игры за национальную сборную Румынии (четыре матча).
Ранее сообщалось о возможном переходе в «Интер» полузащитника сборной Японии Даити Камады.
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