«Интер» отдал голкипера Раду в аренду «Борнмуту»

Вратарь «Интера» Йонуц Раду присоединился к «Борнмуту» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

26-летний голкипер проведёт в «Борнмуте» весь следующий сезон. Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа футболиста за € 8 млн.

Фото: afcb.co.uk

В сезоне-2022/2023 Раду выступал за «Кремонезе» и «Осер» на правах аренды. Суммарно голкипер провёл 26 матчей за оба клуба во всех турнирах, в которых пропустил 39 мячей. Контракт игрока с «Интером» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн. У вратаря есть опыт игры за национальную сборную Румынии (четыре матча).

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Интер» полузащитника сборной Японии Даити Камады.