Защитник «Тоттенхэма» Санчес отказался переходить в «Спартак»

Колумбийский защитник «Тоттенхэм Хотспур» Давинсон Санчес отказался переходить в «Спартак».
«Давинсон Санчес отклонил предложение московского «Спартака». Есть ещё одна европейская команда, которая уже начала переговоры с «Тоттенхэмом», — приводит слова журналиста Джулиана Капера ESPN Fútbol Colombia в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что «Спартак» согласовал с «Тоттенхэмом» трансфер 27-летнего Санчеса за € 12 млн плюс бонусы, однако трансфер сорвался по политическим причинам. Лондонский клуб не хочет ссориться с руководством АПЛ, которое не поддерживает ведение бизнеса с представителями России.
Санчес играет за «Тоттенхэм» с августа 2017 года. Тогда лондонцы купили его у «Аякса» за € 42 млн. В прошлом сезоне Санчес провёл за «Тоттенхэм» 24 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
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