Аргентина — ЮАР: южноафриканки выигрывают после первого тайма

Сегодня, 28 июля, на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия) проходит матч 2-го тура женского чемпионата мира по футболу. Играют соперники по группе G — сборные Аргентины и ЮАР.
После первого тайма впереди африканская команда со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на данный момент забила Линда Мотлхало с передачи Тхемби Кгатланы на 30-й минуте.
В первом туре обе команды потерпели поражения. Аргентина уступила Италии со счётом 0:1. Команда ЮАР проиграла Швеции 1:2. Другой матч 2-го тура в группе G между Швецией и Италией запланирован на 29 июля.
Аргентина в четвёртый раз выступает на женском чемпионате мира, но пока ни разу не выходила из группы. Команда ЮАР второй раз играет на турнире. В 2019 году африканская сборная также не преодолела барьер групповой стадии.
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