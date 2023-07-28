Диего Лаксальт объяснил, что нужно для победы «Динамо» над «Крыльями Советов»

Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался об ошибках и грядущем матче второго тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

«С чем было связано такое количество ошибок и неточных передач в первом тайме игры с «Пари НН»? Думаю, что это часть процесса роста. Мы сейчас привыкаем к идеям нового тренера. Невозможно играть без ошибок, мы всё-таки люди. Нужно продолжать идти вперёд и улучшать свою игру.

Как подбадривали Купцова и Бессмертного? Они уже довольно давно тренируются с нами, так что мы много разговаривали и подбадривали их. Говорили, что они должны выйти на поле и сыграть, как умеют. Это был их первый матч в основе и, конечно, не обошлось без ошибок. Но в целом они старались и провели хорошую игру, с чем я их и поздравляю.

Над чем необходимо работать, чтобы взять у «Крыльев Советов» 3 очка? Очевидно, что нам нужно улучшать все компоненты, продолжать играть в свою игру, добавив в интенсивности. Нужно сохранять оптимизм, больше верить в себя, не зацикливаться на ошибках и попытаться наслаждаться игрой. Конечно, необходимо полностью отдаваться на поле. Этот матч не будет простым, но мы должны постараться взять три очка», – приводит слова Лаксальта пресс-служба «Динамо».