«Крылья Советов» — «Динамо». Марцел Личка загнан в угол

Два официальных матча и столько же поражений — когда ждать улучшений?

29 июля состоится матч 2-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо». Начало игры – в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах определились с фаворитом: они отдают предпочтение самарцам: поставить на их победу можно за 2.35, а шансы москвичей оценили в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Динамо» 29 июля 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным. На тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.05, а на тотал больше 2.5 мяча принимают ставки за 1.79. На гол самарцев дают коэффициент 1.26, гол «Динамо» также оценивается в 1.26. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» (29.07.2023)

Российский футбол вернулся с летних каникул, и вот уже настало время матчей 2-го тура РПЛ. Программу выходных открывает игра на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, где футбольный клуб «Крылья Советов» примет московское «Динамо».

В прошлом сезоне самарцы заняли 12-е место в турнирной таблице, всего на два очка оставив позади зону переходных матчей. Подопечные Осинькина часто теряли очки, но показывали неплохой футбол, а с разницей более чем один мяч на весеннем отрезке чемпионата проиграли только ЦСКА и «Зениту».

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Летом состав клуба почти не изменился. Из приобретений можно отметить только экс-игрока солигорского «Шахтёра» и лучшего бомбардира Беларуси – 19-летнего Егора Карпицкого. Молодой талант может помочь «Крыльям Советов» решить проблему низкой реализации моментов, которая преследовала их весь прошлый сезон.

Однако в матче 1-го тура победу над «Ахматом» (2:1) подопечным Игоря Осинькина принесли Бенхамин Гарре и Сергей Бабкин. Несмотря на преимущество хозяев, самарцы лучше реализовали свои моменты, что даёт болельщикам оптимизм относительно нового сезона.

Настораживает обилие травм, которые не позволили Игорю Осинькину провести качественную ротацию в состоявшемся в среду матче Кубка России. Стартовый состав на игру с «Балтикой» обновился лишь наполовину, и «Крыльям Советов» не хватило свежести. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу калининградцев.

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«Динамо» стартовало в чемпионате России куда хуже своего ближайшего соперника. Новый тренер Марцел Личка, который ярко проявил себя в «Оренбурге», не смог сразу достучаться до своих подопечных. Игра первым номером и высокий прессинг в матче с «Краснодаром» перестали работать ещё в середине первого тайма.

Соперник бело-голубых умело воспользовался дальними забросами, чтобы преодолевать высокую линию обороны «Динамо», а во втором тайме регулярно выбегал в опасные контратаки. Всё, что смогли выжать москвичи из 12 ударов по воротам (четыре в створ) – это гол престижа в исполнении Фёдора Смолова. Как итог – 1:3.

Ничем не запомнился и резервный состав «Динамо» в матче Кубка России с «Пари НН». Бело-голубые завершили встречу вничью со счётом 1:1, а по пенальти победу одержали нижегородцы. Похоже, Личке предстоит ещё много работы, чтобы вывести московский клуб из кризиса.

Предстоящая встреча выйдет для бело-голубых непростой. В гостях у «Крыльев Советов» москвичи выиграли лишь однажды за последние шесть официальных матчей. Плохая статистика гостевых игр «Динамо» в 2023 году также говорит о том, что хозяева как минимум не уступят. При этом стиль обеих команд позволяет нам рассчитывать на минимум два забитых мяча.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» 29 июля 2023 года

«Крылья Советов» начали сезон продуктивно, забивая не менее двух мячей в двух последних встречах. «Динамо» возглавил Марцел Личка, но первые матчи показали, что ему предстоит ещё много работы для достижения результата. Самарцы воспользуются неподготовленностью московской команды и как минимум не уступят, но скучно не будет.

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют и тотал больше 1.5 мяча за 1.91.

Экспресс с коэффициентом 15.12.

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