Будущие звёзды «Баварии», «Ливерпуля» и «Ювентуса»? Куда могут уйти главные таланты Евро

А главный герой чемпионов может покинуть «Манчестер Сити» и перейти в другой клуб АПЛ.

Евро U21 завершён, а лучший способ подвести итоги — показать, насколько подскочили котировки главных звёзд на трансферном рынке. И как теперь изменится их карьера. Этот материал — про футболистов, которые заслужили повышение и, вполне вероятно, его добьются.

Джеймс Траффорд близок к «Бёрнли»

Голкипер провёл сумасшедший турнир. Во-первых, предотвратил 4,1 гола на турнире. Во-вторых, вытащил пенальти на последних секундах, следом отразил добивание и принёс сборной Англии первую победу на Евро спустя 29 лет. В-третьих, не пропустил ни разу за Евро! И стал первым голкипером в истории молодёжных чемпионатов Европы с шестью «сухими» матчами.

Джеймс Траффорд голкипер сборной Англии — перед финалом Евро U21 «Утром я сказал команде, что сегодня отражу пенальти».

Джеймс, как и Серхио Гомес (о нём позже), принадлежит «Манчестер Сити». Прошлый сезон провёл в «Болтоне», где в 47 матчах сделал 22 «сухаря». Среди главных качеств у Траффорда выделяют реакцию и игру ногами. Мы убедились.

Среди вариантов продолжения карьеры — основным у Компани или №2 у Гвардиолы. Про переход в «Бёрнли» (сумма с учётом бонусов больше € 22 млн) писал даже Фабрицио Романо, но это было ещё до финала. Не удивимся, если теперь «Сити» захочет добавить в соглашение первоочерёдное право обратного выкупа.

Серхио Гомес — тоже в «Бёрнли»

Автор самого грустного фото: вручили награду лучшего бомбардира турнира сразу после поражения в финале. Надо ли описывать, насколько разочарован был тогда парень?

Серхио Гомес Фото: Sam Barnes/Getty Images

Но турнир Гомес провёл фантастический. Играл вингера — не на своей лучшей позиции левого защитника — и при этом стал важнейшей атакующей опцией. Шикарные подачи и с игры, и со стандартов всегда создавали угрозу. В финальном матче тоже: как минимум две из них чуть-чуть перелетели игроков — те не успели дотянуться. Кроме подач, у испанца шикарный короткий пас и видение поля — всегда увидит вариант обострить и выдаст точно в ногу.

В клубной карьере Серхио всё не так радостно: «Сити» взял таланта из «Андерлехта» зимой и засадил на скамейку. Парень выходил, но достаточно редко (в АПЛ, по сути, только после оформления чемпионства). Сейчас слухи связывают его, как и Траффорда, с атакующим «Бёрнли» Компани. И будем надеяться, что аренда состоится — игровое время Гомесу крайне важно.

Хуан Миранда — лучший защитник сборной Испании

Оборона испанцев, скажем прямо, была ужасна. Пускали все контратаки что в матче со Швейцарией, что в полуфинале с Украиной, что с Англией в финале — по сути, всеми серьёзными соперниками за весь турнир. Швейцарцы реализовали буквально единственный момент, за Украину всех «возил» Мудрик, а англичане уже за первые пять минут создали два шикарных момента, — даже контратаки не берём в счёт.

В этой системе единственный, кто играл стабильно и держал свой фланг всегда — Хуан Миранда — воспитанник «Барсы» и ныне игрок «Бетиса». И даже его обводили, как, например, Коул Палмер в финале, но ненадолго — нагонял.

В атаке Миранда здорово взаимодействовал с Серхио Гомесом. Так как они оба профильные левые защитники, то часто страховали друг друга, пока кто-то шёл в атаку. Гомес обычно затевал комбинации в центре и выдавал филигранные подачи, а Миранда любил продираться по флангу, простреливать или отдавать разрезающую передачу на ход. Забил два гола, в обоих случаях здорово приложившись по летящему мячу — необычное качество для крайнего защитника.

Хуаном вполне может заинтересоваться «Бенфика», которая находится в поиске атакующего левого защитника. Трансфер Милоша Керкеза — другого таланта — очень близок к срыву. Первые сообщения об интересе португальцев уже начинают появляться.

Хуан Миранда Фото: Sam Barnes/Getty Images

Даниэль Перец теперь заиграет в первой сборной?

Голкипер, без которого Израиль ничего бы не смог. Два вытащенных пенальти в матче с Германией, по сути, предопределившие расклады в группе. А потом – выигранная послематчевая серия пенальти в четвертьфинале с Грузией. Жаль, что Перец пропустил полуфинал из-за дисквалификации — оставалось лишь смотреть на то, как Англия деклассирует его сборную. Кто знает, что бы произошло, будь он на поле?

Перец играет за местный «Маккаби» Тель-Авив и, помимо навыка пенальти, выделяется игрой на ленточке — быстро реагирует на удары с близкой дистанции, успевает сложиться и вытащить мяч. Например, в матче квалификации Лиги конференций с «Арисом» совершил шикарный двойной сейв: сначала отразил удар головой вблизи, а затем вытащил и добивание.

В свои сегодня исполнившиеся 22 стабильно основной и даже дебютировал за взрослую сборную! Теперь наверняка будет играть чаще. Пресса пока не связывает Даниэля с другими клубами, но, очевидно, интерес после такого турнира будет.

Даниэль Перец Фото: Giorgi Ebanoidze/Getty Images

Георгий Мамардашвили перейдёт в «Баварию»?

Уже третий голкипер в подборке! Мамардашвили нельзя не выделить, потому что Грузия многому ему обязана. Первый матч пропустил, но зато в самых ответственных и важных включился. Против Бельгии, несмотря на два пропущенных, совершил 3 сейва (2 из пределов штрафной) и дважды успешно вышел из ворот. Против Нидерландов — аномалия — 21 длинная передача! Настолько часто на него играли. И два сейва. В четвертьфинале, увы, поражение, но 5 сейвов и 89% точных передач! Жаль, что в серии не повезло.

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Ещё до Евро за Мамардашвили следили клубы топ-5 лиг: контактировали «МЮ», «Тоттенхэм» и «Челси». Но после успешного выступления на Евро голкипера в свой шорт-лист добавила «Бавария»! В ближайшие полтора месяца за Георгия будет рубка.

Родри: время в «Бетисе» или трансфер в «Ювентус»?

Да, этот парень не блистал в финале, но как же был хорош до него! Его игра — апофеоз техничного футбола: своими «взрывами» на правом фланге постоянно расшатывал оппонента, убегал и обострял прострелами, сквозными передачами. В матчах с командами-автобусами именно Родри был ключевой фигурой — единственный, кто мог взломать такую эшелонированную оборону.

Родри Фото: Alex Caparros/Getty Images

Второй матч группового этапа с Хорватией особо подчеркнул в нём диспетчерские функции — 8/8 точных длинных передач. Принимая мяч у себя справа и видя два-три человека, Родри элегантно перекидывал всю эту армию и продолжал обострять атаку.

Родри клубного футбола — сменщик Фекира в «Бетисе». И, как видим, неспроста — у них много схожего. Скорее всего, в новом сезоне будет куда больше игрового времени, но существует и вероятность сменить клуб: La Gazzetta dello Sport сообщает, что вингера мониторит «Ювентус».

Леви Колвилл: «Челси» или «Ливерпуль»?

Центральный защитник англичан провёл крайне уверенный турнир. Именно этот парень дал команде менталитет победителей, и, пока испанцы расплывались в своих же эмоциях, он спокойно реагировал на стычки, снимал все подачи, аккуратно играл на вынос при необходимости. И, конечно же, не спеша начинал атаки аккуратным коротким пасом или проходом вперёд. Да, можно припомнить пенальти на последних секундах — он мог всё перечеркнуть. Но это, пожалуй, единственная неаккуратность Леви за весь турнир.

Леви Колвилл Фото: Alex Caparros/Getty Images

Матч с Испанией чётко показал того Колвилла, каким он был весь турнир. В самый ответственный момент он включался, забирал все верховые единоборства и спасал. Сложнейший четвертьфинал с Португалией — 4/4 выигранных воздушные дуэлей и 8 выносов. Полуфинал с Израилем — уверенная игра с мячом, 2 отбора и перехват. И, наконец, финал — 3 заблокированных удара, 7 выносов, 3 отбора и 2 перехвата!

На клубном уровне Леви провёл отличный сезон за «Брайтон», а сейчас вернулся в «Челси». Маурисио Почеттино очень рассчитывает на таланта, но появились слухи и об интересе «Ливерпуля». Правда, инсайдер Фабрицио Романо добавляет: переход возможен, только если сам Леви чётко даст понять, что хочет его.