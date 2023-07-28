Марсель Забитцер объяснил, почему удалил из соцсетей фотографии, связанные с «Баварией»

Новичок дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер объяснил, почему удалил из соцсетей фотографии в футболке мюнхенской «Баварии».

«Конечно, были некоторые моменты, которые мне не нравились. Но я не вычеркнул эту главу из своей жизни. «Бавария» была мечтой моего детства, я не хочу об этом забывать.

Но не всё шло гладко. Это внутренние дела, не стоит говорить об этом. Это можно было предположить, если проследить за моим временем там. Но я не хочу говорить ничего плохого», — приводит слова Забитцера журналист Патрик Бергер.

Напомним, 24 июля «Боруссия» объявила о подписании соглашения с австрийским футболистом. Игрок перешёл из мюнхенской «Баварии».

Во второй половине сезона-2022/2023 Забитцер выступал за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. На его счету 18 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.