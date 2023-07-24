«Боруссия» Д объявила о трансфере Марселя Забитцера из «Баварии»

Австрийский полузащитник Марсель Забитцер перешёл из мюнхенской «Баварии» в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщил официальный сайт «Боруссии».

«29-летний вице-капитан сборной Австрии сегодня прошёл медицинский осмотр в Дортмунде, после чего подписал контракт, действующий до 30 июня 2027 года. Забитцер отправится за командой, которая отправилась на предсезонный матч в США», — написано в заявлении клуба.

Фото: ФК «Боруссия» Д

«Я не могу дождаться, когда наконец-то присоединюсь к команде и надену майку «Боруссии». Переговоры с менеджерами дортмундской «Боруссии» были отличными и показали мне, насколько амбициозным клуб хочет быть в ближайшие годы. Я хотел бы внести свой вклад в то, чтобы «Боруссия» достигла своих целей и чтобы у неё были все основания как можно скорее отпраздновать что-то особенное со своими поклонниками», — сказал Забитцер.

Во второй половине сезона-2022/2023 Забитцер выступал за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. На его счету 18 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.