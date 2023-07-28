Вячеслав Мельников: роль Малкома в «Зените» была преувеличена

Бывший футболист Вячеслав Мельников высказался об уходе нападающего Малкома из «Зенита». Малком перешёл в саудовский «Аль-Хиляль».

«Мне кажется, роль Малкома в «Зените» была преувеличена. Он хороший футболист, вопросов нет. Но, чтобы тащил команду, я бы так не сказал. Да, вносил посильную лепту в общий результат. Но у «Зенита» достаточно футболистов, которые вносили такой же вклад в игру. Тот же Кузяев, если сравнить, по полезности, по КПД нисколько не уступал Малкому. Есть Клаудиньо. Может, он теперь возьмёт на себя роль лидера «Зенита».

Малком был хорош в скоростном дриблинге? Клаудиньо, я думаю, не хуже Малкома в этом компоненте. Кто-то уходит, приходят на их место те, кто не совсем был заметен, и берут на себя бремя лидерства. Это нормальный процесс. Понятно, что время покажет, как скажется на «Зените» уход Малкома. Но я не думаю, что это какая-то катастрофа.

Ушёл и Кузяев, Вендел хочет уйти? Потери, согласен. Но, ещё раз повторю, есть люди, которые жаждут проявить себя на футбольном поле не только эпизодически, когда кто-то устанет и сделан результат. Они, возможно, будут приносить команде не меньше пользы, когда получат больше игрового времени. Тот же Мантуан. Ему не давали часто играть — теперь появился шанс. Он уже забил гол в кубковом матче с «Ахматом», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».