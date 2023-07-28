Коваленко — об одном трофее в «Зените» с нулём матчей: ребята говорят, самый эффективный

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Коваленко рассказал о шутках после победы в Суперкубке России. В матче за Суперкубок «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти). Встреча состоялась в Казани 15 июля.

«Ребята из «Крыльев» подкалывают. И в «Зените» тоже. Говорят, самый эффективный (улыбается). Активное празднование? Не смущался. А зачем? Всё равно приятно», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В сезоне-2022/2023 Александр Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. Он провёл 30 матчей во всех турнирах, забил два мяча и оформил три голевые передачи. «Зенит» объявил о переходе Коваленко 30 июня 2023 года. Футболисту 19 лет.