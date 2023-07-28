Защитник «Балтики» Пуцко: постараемся дать бой «Спартаку»

Защитник калининградской «Балтики» Александр Пуцко поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится в понедельник, 31 июля. Начало игры — в 19:30 мск.

«Постараемся дать бой сопернику в предстоящем матче и набрать очки. Хотим доказать свою конкурентоспособность на уровне РПЛ. Сезон покажет, как мы выступим, но считаю, что остаться в Премьер-Лиге нашей команде по силам. Надеюсь, покажем это уже в матче со «Спартаком».

Эмоции от встречи с бывшим клубом? Самые хорошие. Все знают, что это сильный соперник. Но в любом случае рад буду вернуться на знакомый стадион, поиграть в футбол в хорошей атмосфере», — приводят слова Пуцко «Известия».

Пуцко находился в структуре «Спартака» в период с 2007 по 2017 год.