Андрей Червиченко: в матче со «Спартаком» «Краснодар» был совершенно беззубый

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые обыграли «Краснодар» — 2:1.

«Как раз пропасть, присущая «Краснодару», о которой я говорил, и проявилась. «Краснодар» был совершенно беззубый, проигрывал в скорости и позициях. Смотрел статистику минуте на 80-й: «Краснодар» пробил один раз по воротам против десяти у «Спартака».

Последние десять минут показали: когда робость уходит, вполне можно сопротивляться, и даже очень неплохо. Но, к сожалению, было поздно. Хотя и в такой ситуации «Спартак» чуть не умудрился пропустить на 97-й минуте — тогда бы было совсем весело, если бы «Краснодар» забил и за пять минут сравнял счёт», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.