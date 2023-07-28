Андрей Тихонов: Бонгонда — быстрый и атакующий нападающий. Хорошее усиление для «Спартака»

Бывший футболист Андрей Тихонов высказался о новичке московского «Спартака» Тео Бонгонда. В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» Бонгонда отметился забитым мячом. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1. Встреча состоялась 27 июля.

«Бонгонда ещё даже не провёл целый матч, чтобы доказывать. Давайте посмотрим. У него есть определённые качества. Если человек забивает, отдаёт передачи, плюс левая нога, чего практически ни у кого нет в «Спартаке». Быстрый и атакующий нападающий. С одной стороны Промес, с другой — Бонгонда. Это хорошее усиление для «Спартака». Посмотрим, как будет выглядеть дальше», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.