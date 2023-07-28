Фернандес: увольнение Йокановича было логичным, но нельзя сказать, что виноват только он

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес высказался о работе с бывшим главным тренером бело-голубых Славишей Йокановичем, отметив, что отставка сербского специалиста в прошлом сезоне не вызвала удивления у игроков команды.

«Было ли ощущение, что всё идёт к увольнению Йокановича? Это было логично, да. Мы не увидели в этом ничего необычного. Возможно, он мог продержаться до конца сезона, потому что оставалось совсем немного до завершения чемпионата. Ему не сопутствовал хороший результат, но это была и наша ответственность и вина. Нельзя сказать, что виноват только тренер.

Было ли недопонимание с бывшим тренером? Мне, наоборот, казалось, что у него были довольно ясные идеи, но проблема в том, что мы не могли довести до совершенства то, что он требовал от нас. К примеру, он хотел, чтобы мы владели мячом, но не всегда это получалось», — приводит слова Фернандеса Metaratings.

Напомним, летом Йокановича на посту главного тренера «Динамо» сменил Марцел Личка.