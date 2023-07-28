Газзаев: если игроки из стран БРИКС перестанут считаться легионерами, это пойдёт на пользу

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о том, что футболисты из стран БРИКС могут не считаться легионерами в РПЛ в случае подписания соглашения о свободе передвижения рабочей силы. В БРИКС, кроме России, входят Бразилия, Китай и Южная Африка.

«Конечно, такое решение пойдёт на пользу нашему футболу. Разве лучше, если мы будем постоянно находиться в изоляции? По окончании этого сезона мы уже должны принимать решение по вопросу Европы или Азии, которое будет нас устраивать. Если всё же на саммите БРИКС мы достигнем такого соглашения, это повысит интерес к национальному первенству. Было бы неплохо. Команды бы укрепились. Это хорошая идея. Китай сейчас на очень хорошем уровне, мне кажется. Мир меняется, нам тоже надо быть в тренде.

Если есть возможность пригласить иностранных игроков, почему бы ей не воспользоваться. Это лучше, чем вариться в своём соку. У нас играли бразильцы — Малком сейчас уехал за 60 миллионов. Когда играют футболисты такого уровня в национальном первенстве, уровень чемпионата поднимается. Если ещё бразильцы у нас будут… В Бразилии россыпь футболистов, как конвейер. Это было бы неплохое решение», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.