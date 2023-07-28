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Агент Вендела рассказал о ходе переговоров с «Зенитом»

Агент Вендела рассказал о ходе переговоров с «Зенитом»
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Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела, высказался о текущей ситуации вокруг будущего футболиста в клубе. Также представитель игрока рассказал, что тот прошёл медосмотр и тренируется в общей группе.

«Мы пока не нашли компромисса в переговорах с «Зенитом» по будущему Вендела. Надеюсь, что мы его достигнем. Вендел успешно прошёл медосмотр и тренируется вместе со всеми», — приводит слова Рибейро Metaratings.

Ранее стало известно, что «Зенит» ведёт переговоры о продаже Вендела бразильскому «Фламенго». По последним данным, петербуржцы готовы рассмотреть возможность перехода полузащитника за € 18 млн.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщал, что Вендел продолжит работать с командой до момента, пока не найдёт себе новый клуб.

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