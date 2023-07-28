«Зенит» сообщил Венделу, что собирается продать его «Фламенго» — Касагранде
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Санкт-петербургский «Зенит» поставил полузащитника команды Вендела в известность, что клуб собирается продать его бразильскому «Фламенго». Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в эфире своего YouTube-канала.
По информации источника, «Зенит» сообщил футболисту об этом на встрече игрока с руководством, которая прошла в Санкт-Петербурге вчера, 27 июля.
Также клуб заявил, что не собирается продавать Вендела за ту цену, на которую рассчитывает «Фламенго». Предложение бразильцев в размере € 12 млн было отклонено. Нет никаких вариантов, что «Зенит» согласится на подобную сумму…
Также в разговоре с Венделом было отмечено, что в «Зените» считают его ценным игроком и предполагают, что им будут интересоваться другие европейские клубы.
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