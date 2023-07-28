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Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 28 июля, турнирная таблица

Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 28 июля, турнирная таблица
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Сегодня, 28 июля, прошли очередные матчи чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В группе G сборная Аргентины принимала сборную ЮАР. Матч закончился результативной ничьей (2:2), голами во встрече отметились Линда Мотлхало и Темби Кгатлана за гостей, Софи Браун и Ромина Нунез — за хозяев. В матче группы D встретились сборные Англии и Дании. Матч закончился минимальной победой хозяев (1:0), победный гол забила Лорен Джеймс. Игровой день закрывал ещё один матч группы D, в котором сборная Китая минимально обыграла сборную Вьетнама, единственный гол во встрече забила Шуанг Ванг.

Результаты матчей 28 июля:

Аргентина — ЮАР — 2:2;

Англия — Дания — 1:0;

Китай — Вьетнам — 1:0.

Завтра, 29 июля, будут сыграны два матча группы F и один матч группы G.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. Всего у американок четыре победы на чемпионатах мира.

Турнирная таблица чемпионата мира среди женщин - 2023
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