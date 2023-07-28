«Челси» отдаст голкипера Слонину в аренду «Эйпену» — Романо

Вратарь «Челси» Гэбриел Слонина в скором времени присоединится к бельгийскому «Эйпену» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

19-летний голкипер проведёт в «Эйпене» весь следующий сезон. Клубы договорились о регулярной игровой практике для молодого футболиста. Отмечается, что американский вратарь является ключевой частью будущих планов «Челси».

В сезоне-2022 Слонина выступал за «Чикаго Файр» на правах аренды. Голкипер провёл 32 матча за американский клуб во всех турнира. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн. У вратаря есть опыт игры за молодёжную сборную США (девять матчей).

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Фулхэм» полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои.