«Челси» отдаст голкипера Слонину в аренду «Эйпену» — Романо

Вратарь «Челси» Гэбриел Слонина в скором времени присоединится к бельгийскому «Эйпену» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
19-летний голкипер проведёт в «Эйпене» весь следующий сезон. Клубы договорились о регулярной игровой практике для молодого футболиста. Отмечается, что американский вратарь является ключевой частью будущих планов «Челси».
В сезоне-2022 Слонина выступал за «Чикаго Файр» на правах аренды. Голкипер провёл 32 матча за американский клуб во всех турнира. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн. У вратаря есть опыт игры за молодёжную сборную США (девять матчей).
Ранее сообщалось о возможном переходе в «Фулхэм» полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои.
- 28 июля 2023
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