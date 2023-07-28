«Рейнджерс» объявил о подписании форварда «Фейеноорда» Данило

Бразильский нападающий «Фейеноорда» Данило Перейра да Силва стал игроком «Рейнджерс». Об этом сообщает пресс-служба шотландского клуба.

«Я очень счастлив. Не могу дождаться, когда начну играть на заполненном стадионе перед нашими болельщиками. Я уже влюблён в этот клуб, и я рад быть частью команды «Рейнджерс». Пришло время приниматься за работу», — прокомментировал свой трансфер Данило.

24-летний футболист заключил с «Рейнджерс» соглашение сроком до конца июня 2028 года. За новую команду нападающий будет играть под номером 99.

Данило выступал за нидерландский клуб на протяжении одного года. В минувшем сезоне форвард провёл 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6,5 млн.

Ранее сообщалось о переходе в «Рейнджерс» ещё одного нападающего.