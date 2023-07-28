Сутормин: команда может не выигрывать, но обыграй «Зенит», и все там будут счастливы

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением об особом настрое соперников на матчи с сине-бело-голубыми.

«Команда может не выигрывать, но обыграй «Зенит», и все там будут счастливы. Каждый настраивается на тебя на 100, 120, 130%. С этим я столкнулся, придя в команду. Я понял, что если и бывают проходные матчи, то их очень, очень мало. Опять же, это всё из-за того, что в начале можем забить быстрые голы, и матч где-то сложится легче, а так всегда это в принципе тяжёлые встречи, которые показывают, что надо на каждый матч настраиваться, всегда работать на 100%, только тогда может прийти положительный результат», — приводит слова Сутормина пресс-служба Федерации футбола Санкт-Петербурга.

Напомним, Сутормин выступает за «Зенит» с лета 2019 года. С командой он стал четырёхкратным чемпионом России.