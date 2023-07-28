Сутормин: матч с ЦСКА показал, что у «Зенита» есть проблемы в связи с уходом Кузяева

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о сложностях, появившихся в игре команды после ухода полузащитника Далера Кузяева этим летом, а также поделился мнением о качествах игрока.
«Матч с ЦСКА во многом показал, что у нас пока есть определённые проблемы с тем, что Далер от нас ушёл. Тот объём работы, который он делал, как он выполнял, можно сказать, черновую работу, хотя она на самом деле не черновая, те же вбегания в зоны. Какие качества есть у Далера? Черновые, чуть незаметные для обывательского взгляда. Но на самом деле они очень важны, и это такие мелкие критерии, которые впоследствии дают положительный результат», — приводит слова Сутормина пресс-служба Федерации футбола Санкт-Петербурга.
Матч «Зенита» и ЦСКА в Суперкубке России завершился победой сине-бело-голубых (0:0, по пенальти — 5:4). Кузяев в нынешнее трансферное окно подписал контракт с французским клубом «Гавр».
- 28 июля 2023
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