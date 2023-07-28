Березовский: учитывая последние результаты, «Динамо» вряд ли будет бороться за чемпионство

Экс-голкипер «Динамо», «Зенита» и «Химок» Роман Березовский прокомментировал старт сезона бело-голубых, а также рассказал, сможет ли «Динамо» бороться за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Учитывая последние результаты, «Динамо» вряд ли будет бороться за чемпионство. По концовке прошлого сезона и началу нынешнего видно, что команда пока нестабильна. Надеюсь, мои слова окажутся ошибкой и наши ребята, воспитанники, будут проявлять больше лидерских качеств и тащить команду вперёд», — приводит слова Березовского «Матч ТВ».

Напомним, «Динамо» начало новый сезон с двух поражений подряд. В 1-м туре текущего розыгрыша чемпионата России бело-голубые дома уступили «Краснодару» (1:3), а после, в матче 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России, «Пари НН» обыграл «Динамо» в серии пенальти (4:3; основное время — 1:1).