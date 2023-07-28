УЕФА исключил «Ювентус» из еврокубков на один год, клуб также заплатит штраф в € 20 млн

УЕФА принял окончательно решение исключить туринский «Ювентус» из всех европейских соревнований на один год. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Таким образом, «старая синьора» пропустит розыгрыш Лиги конференций – 2023/2024. Помимо этого, «Ювентус» заплатит штраф в размере € 20 млн. Напомним, отстранение от еврокубков стало результатом расследования, начатого УЕФА в декабре 2022 года в отношении спорных балансовых отчётов клуба и выявленного нарушения правил финансового фэйр-плей.
Туринская команда в прошлом сезоне заняла седьмое место в чемпионате, набрав 62 очка. «Бьянконери» должны были сыграть в Лиге конференций – 2023/2024. По ходу чемпионата с «Ювентуса» сняли десять очков. Из Лиги чемпионов команда вылетела на групповом этапе и затем дошла до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии «Ювентус» выбыл также на стадии полуфинала.
- 28 июля 2023
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