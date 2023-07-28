Зайнутдинов: качество поля в Оренбурге стало хуже

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов после матча Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (6:0) оценил качество поля соперника.

«В Оренбурге тяжело играть. Мне показалось, что поле стало хуже: будто крошки стало больше. Ну и жара, конечно, тоже не шла на пользу обеим командам. Было непросто: искусственное поле, горели ноги. Но жаловаться не хочется. Отмечу, что в ЦСКА великолепная молодёжь», — приводит слова Зайнутдинова «Матч ТВ».

Встреча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ между ЦСКА и «Оренбургом» завершилась разгромной победой армейцев со счётом 6:0. В составе московского клуба забитыми мячами отмечались Ярослав Арбузов, Бактиёр Зайнутдинов, Милан Гаич, Фёдор Чалов, Матвей Кисляк и Никита Ермаков. На 14‑й минуте красную карточку получил вратарь «Оренбурга» Алексей Кеняйкин, а на 63‑й был удалён капитан команды Михаил Сиваков.