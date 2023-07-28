«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по Хёйлунну до € 66 млн, «Аталанта» хочет € 75 млн

«Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры с «Аталантой» по переходу датского нападающего Расмуса Хёйлунна. «Красные дьяволы» улучшили первоначальное предложение в € 60 млн, но переговоры с итальянским клубом всё ещё продолжаются, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, манкунианцы уже отправили новое предложение в размере € 66 млн. Тем не менее данная сумма не устраивает «Аталанту», поскольку итальянский клуб хочет выручить € 75 млн, из которых € 70 млн будут выплачены сразу, а оставшиеся € 5 млн – в качестве бонусов. Хёйлунн уже давно согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед» до конца июня 2028 года, по которому он будет получать € 5 млн в год. Сейчас датский форвард ждёт, когда клубы смогут договориться о его трансфере.

В прошлом сезоне Хёйлунн принял участие в 34 матчах за «Аталанту», в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи. «Красные дьяволы» завершили тот сезон на третьем месте в английской Премьер-лиге и, соответственно, квалифицировались в Лигу чемпионов.