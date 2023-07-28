Песьяков: трансфер Малкома говорит об уровне игрока и чемпионата — не всё так плохо

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков в преддверии матча 2-го тура чемпионата России с «Зенитом» высказался об уходе форварда сине-бело-голубых Малкома в «Аль-Хиляль».

«В «Зените» и без Малкома достаточно много классных исполнителей. Мне нравится, как играет Мантуан. В прошлом сезоне он выходил на замену и совершал результативные действия. Команда у них хорошая, европейского уровня.

Как оценю трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» за € 60 млн? Подобный переход говорит об уровне игрока и чемпионата. Получается, не так всё плохо у нас, как могло показаться», — приводит слова Песьякова «Матч ТВ».

В сезоне-2022/2023 бразилец провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Малкома признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.