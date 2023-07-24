Аршавин — об уходе Малкома: грех отказываться от такого предложения, но это потеря для РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход вингера Малкома в саудовский «Аль‑Хиляль», отметив, что качество футбола в Российской Премьер-Лиге после этого упадёт.

«Если есть такое предложение, то грех отказываться. [Но] в плане футбола это будет потеря и для чемпионата России, и для «Зенита», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 23 июля, председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб договорился с «Аль‑Хилялем» по трансферу Малкома за € 60 млн. В сезоне-2022/2023 бразилец провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Малкома признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.