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Сутормин высказался о выборе капитана в «Зените»

Сутормин высказался о выборе капитана в «Зените»
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением о выборе капитана сине-бело-голубых.

«В нашем клубе Миша Кержаков мог бы быть капитаном, но, я думаю, тренерскому штабу хочется, чтобы это был кто-то на поле. Выбрали Дугласа, он и, возможно, Барриос — самые опытные и больше других появляются на поле», — приводит слова Сутормина пресс-служба Федерации футбола Санкт-Петербурга.

Напомним, нынешний капитан команды, бразильский защитник Дуглас Сантос, играет за «Зенит» с лета 2019 года. Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос перешёл в петербургский клуб в феврале 2019 года, а вратарь Михаил Кержаков вернулся в «Зенит» летом 2015 года. Сутормин выступает за сине-бело-голубых с лета 2019 года.

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