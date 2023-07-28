Сутормин высказался о выборе капитана в «Зените»
Поделиться
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением о выборе капитана сине-бело-голубых.
«В нашем клубе Миша Кержаков мог бы быть капитаном, но, я думаю, тренерскому штабу хочется, чтобы это был кто-то на поле. Выбрали Дугласа, он и, возможно, Барриос — самые опытные и больше других появляются на поле», — приводит слова Сутормина пресс-служба Федерации футбола Санкт-Петербурга.
Напомним, нынешний капитан команды, бразильский защитник Дуглас Сантос, играет за «Зенит» с лета 2019 года. Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос перешёл в петербургский клуб в феврале 2019 года, а вратарь Михаил Кержаков вернулся в «Зенит» летом 2015 года. Сутормин выступает за сине-бело-голубых с лета 2019 года.
Комментарии
- 28 июля 2023
-
23:27
-
23:25
-
23:20
-
23:02
-
22:55
-
22:55
-
22:47
-
22:41
-
22:34
-
22:32
-
22:22
-
22:16
-
22:09
-
21:59
-
21:50
-
21:44
-
21:32
-
21:28
-
21:16
-
21:15
-
21:10
-
20:58
-
20:53
-
20:47
-
20:34
-
20:27
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
19:54
-
19:54
-
19:50
-
19:48
-
19:38
-
19:31
Партнерский контент