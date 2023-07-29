Тикнизян: хотелось бы уехать в Европу. Уровень чемпионата России падает

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своих дальнейших профессиональных планах.
«С первого дня, как попал в РПЛ, я хотел уехать в Европу. Ты прогрессируешь, только когда выходишь из комфортных условий. Для меня это самое главное.
Сейчас я в «Локомотиве» как в тёплой ванне. Если всё так останется, то меня ждёт деградация, поскольку уровень чемпионата России падает», — сказал Тикнизян в эфире YouTube-программы «Коммент Шоу».
В среду, 26 июля, инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Вердер» предложил за футболиста сборной Армении € 2,5 млн, но железнодорожники хотят выручить не менее € 5,5 млн, которые были уплачены ЦСКА в 2021 году.
В нынешнем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» два матча и забил два гола во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.
Ранее о возможном переходе Тикнизяна в «Вердер» высказалась экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская.
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