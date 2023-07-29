Маркус Рашфорд назвал лучших футболистов АПЛ
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд назвал сильнейших футболистов в английской Премьер-лиге (АПЛ).
«Лучший игрок АПЛ на данный момент? В прошлом сезоне им определённо был Эрлинг Холанд. Но, думаю, если взять последние четыре-пять лет, это Де Брёйне, сто процентов», – сказал Рашфорд в интервью Гари Невиллу на YouTube-канале The Overlap.
В 53 матчах прошлого сезона на клубном уровне за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 52 гола и отдал девять голевых передач. Де Брёйне провёл 49 матчей во всех турнирах за английский клуб, забил десять голов и отдал 31 голевую передачу.
В минувшем сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» сделал чемпионский требл: клуб стал чемпионом английской Премьер-лиги, завоевал Кубок Англии и выиграл Лигу чемпионов.
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