Малком приступил к тренировкам в составе «Аль-Хиляля»

Новичок «Аль-Хиляля» Малком приступил к тренировкам в составе клуба, сообщает пресс-служба саудовской команды.

26 июля бразильский нападающий был официально представлен в качестве нового игрока «Аль-Хиляля».

Напомним, ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль» составит € 60 млн, половина из которых будет выплачена саудовским клубом сразу, а оставшаяся часть будет переводиться петербуржцам до конца сезона. Продажа Малкома стала рекордной в истории РПЛ.

В сезоне-2022/2023 бразилец провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Малкома признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.

Малком забил красивый гол на тренировке сборной Бразилии: