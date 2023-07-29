«Родина» пополнилась защитником Кочиевым из «Алании»

Московская «Родина» сообщила на своей официальной странице VK, что новым игроком команды стал 23-летний защитник Хетаг Кочиев. В прошлом сезоне он выступал за «Аланию». Ранее футболист играл также за молодёжные команды «Химок» и «Строгино», владикавказский «Спартак».
В составе «Алании» он провёл 93 матча в Первой лиге за последние три сезона, в которых забил пять голов и один автогол, а также трижды получал красные карточки. Также на счету Кочиева 34 игры во Второй лиге, где на его счету два удаления, и восемь поединков в Кубке России.
В матче 3-го тура Первой лиги «Родина» сыграет в гостях с «Ленинградцем». Матч на БСА «Петровский» пройдёт 30 июля и начнётся в 18:00 мск.
После двух туров «Родина» с четырьмя очками занимает четвёртое место в Первой лиге.
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