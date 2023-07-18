В «Родине» отреагировали на запрет ФИФА на регистрацию новых игроков

Пресс-атташе «Родины» Артём Лисовский отреагировал на запрет ФИФА на регистрацию новых игроков.

«Футбольный клуб «Родина» подтверждает, что в настоящий момент наложен запрет на регистрацию новых игроков, который касается как первой, так и второй команды. Это связано с тем, что словенский футбольный клуб «Браво» обратился с жалобой в ФИФА из-за задолженности по трансферному контракту защитника Мити Крижана.

Хотим особо подчеркнуть, что ФК «Родина» всегда выполняет свои финансовые обязательства. Задержка по трансферному платежу была связана с тем, что переводы в иностранной валюте из России в Европу существенно затруднены – Словения находится в недружественной по отношению к нашей стране юрисдикции. Тем не менее ФК «Родина» предпринял все возможные усилия, чтобы избежать запрета ФИФА перед стартом сезона-2023/2024. Нами были предложены различные законные способы расчёта за трансфер Крижана, а также предоставлены личные гарантии руководства клуба. Однако «Браво» принял решение не дожидаться разрешения вопроса и занял иную позицию, настаивая, что средства должны быть на счетах клуба.

В настоящий момент вопрос находится в финальной стадии решения. Средства от ФК «Родина» транзитом через один из европейских банков поступили на кредитный счёт одного из словенских банков. Как только банк завершит верификацию платежа, изучив все необходимые документы, средства поступят на счёт ФК «Браво». Ожидаем, что это произойдёт в самое ближайшее время, после чего рассчитываем, что запрет ФИФА на регистрацию новых игроков будет снят», — сказал Лисовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее Metaratings сообщало, что ФИФА запретила «Родине» регистрировать новичков после жалобы словенского «Браво».