Кай Хаверц заявил, что стиль футбола в «Арсенале» ему подходит больше, чем в «Челси»

Полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц прокомментировал процесс адаптации в новой команде.

«Очевидно, что здесь совершенно другой стиль футбола, чем тот, в который мы играли в «Челси». Я думаю, что этот стиль мне больше подходит. Конечно, всегда требуется некоторое время, чтобы адаптироваться. Я здесь только две с половиной недели. Мне ещё нужно кое-какое время, но я делаю всё, чтобы стараться выступать на высоком уровне», — приводит слова Хаверца ESPN.

Хавертц перешёл в «Арсенал» из «Челси» в конце июня. В сезоне-2022/2023 на счету Хаверца 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами. С «аристократами» 24-летний форвард выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

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