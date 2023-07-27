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«Арсенал» одержал волевую победу над «Барселоной» в товарищеском матче

«Арсенал» одержал волевую победу над «Барселоной» в товарищеском матче
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В США, на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, завершился товарищеский матч между лондонским «Арсеналом» и «Барселоной». Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу англичан.

На седьмой минуте счёт открыл польский нападающий Роберт Левандовски. Спустя шесть минут Букайо Сака восстановил равновесие. На это на 34-й минуте своим голом ответил бразильский вингер Рафинья. Немецкий полузащитник Кай Хаверц вновь сделал счёт равным на 43-й минуте.

На 55-й минуте свой первый гол забил бельгиец Леандро Троссард. Спустя 22 минуты он уже оформил дубль. Испанский вингер Ферран Торрес на 88-й минуте один мяч отыграл. Итоговый счёт на табло установил Фабиу Виейра на 89-й минуте.

На 22-й минуте матча Сака не реализовал пенальти.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
27 июля 2023, четверг. 06:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
5 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Левандовски – 7'   1:1 Сака – 13'   1:2 Рафинья – 34'   2:2 Хаверц – 43'   3:2 Троссард – 55'   4:2 Троссард – 78'   4:3 Ф. Торрес – 88'   5:3 Виейра – 89'
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