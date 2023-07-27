«Арсенал» одержал волевую победу над «Барселоной» в товарищеском матче

В США, на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, завершился товарищеский матч между лондонским «Арсеналом» и «Барселоной». Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу англичан.

На седьмой минуте счёт открыл польский нападающий Роберт Левандовски. Спустя шесть минут Букайо Сака восстановил равновесие. На это на 34-й минуте своим голом ответил бразильский вингер Рафинья. Немецкий полузащитник Кай Хаверц вновь сделал счёт равным на 43-й минуте.

На 55-й минуте свой первый гол забил бельгиец Леандро Троссард. Спустя 22 минуты он уже оформил дубль. Испанский вингер Ферран Торрес на 88-й минуте один мяч отыграл. Итоговый счёт на табло установил Фабиу Виейра на 89-й минуте.

На 22-й минуте матча Сака не реализовал пенальти.