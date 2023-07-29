Тикнизян заявил, что принял решение выступать в сборной Армении из-за Карпина

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал своё решение выступать в составе национальной команды Армении
«Могу говорить спокойно во всеуслышание, меня никто не будет за это осуждать, буду говорить чистую правду: я ждал шанса, ждал до последнего. Для меня стало последней каплей, когда Карпин сделал расширенный состав сборной в ноябре того года из 30 человек. Я там не увидел своей фамилии, подумал: «Без проблем, это тренер, это его видение, он так считает. Я не в праве кого-то осуждать, говорить, что этот тренер плохой, а этот хороший».
И в начале этого года я принял для себя решение, что пора двигаться дальше, и сейчас есть все предпосылки, чтобы поменять спортивное гражданство во благо своих амбиций и своего будущего в футболе», — сказал Тикнизян в эфире программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, Наир Тикнизян — этнический армянин. Он является воспитанником академии ЦСКА. В системе армейского клуба он выступал с 2016 по 2021 год, после чего перешёл в «Локомотив».
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