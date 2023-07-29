Президент «Барселоны» рассказал о разговоре с отцом Лионеля Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что у аргентинского нападающего Лионеля Месси не будет серьёзного давления в «Интер Майами».

«Месси был очень близок к тому, чтобы вернуться, но мы понимаем, почему он решил перейти в «Интер Майами». Его отец нам всё объяснил, и я благодарен ему. На протяжении некоторого времени в Париже Лео находился под серьёзным давлением, и в «Барселоне» было бы то же самое», – приводит слова Лапорты ESPN.

36-летний Месси дебютировал за «Интер Майами» в матче с «Крус Асулем». Игрок вышел на поле на 54-й минуте. В этой встрече аргентинский нападающий забил свой первый гол за клуб со штрафного на 90+4-й минуте. Также Месси отметился дублем и голевой передачей в следующей игре — с «Аталантой Юнайтед».

Ранее Лионель выступал за «Барселону» и «ПСЖ». В 2022 году вместе со сборной Аргентины он стал чемпионом мира.

Леброн Джеймс тепло поприветствовал Лионеля Месси: